Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2, выигрывая после первого тайма. Ранее сообщалось, что Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.
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