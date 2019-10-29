Лига чемпионов
RT на русскомСёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2, выигрывая после первого тайма. Ранее сообщалось, что Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ.
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Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.