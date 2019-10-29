Лига чемпионов
RT на русскомСёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2, выигрывая после первого тайма. Ранее сообщалось, что Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ.
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«Они просто припарковали автобус». Роналду недоволен тем, что не смог забить гол «Локомотиву»
Спорт-Экспрессвчера в 05:47
Семин: «Слова Роналду про автобус „Локомотива“? Он мне и на поле примерно так сказал»
Sport24.ruвчера в 10:45
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