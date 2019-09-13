с чего всё началось

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Спорт день за днем

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Здоровье Минздрав: Россияне стали меньше пить Салагай подчеркнул, что это не мало, но и «не 18 литров, как было раньше», пишет «ФедералПресс».

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной В кабинете министров признали невозможность отмены восьмичасового рабочего дня.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Армия и оружие Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin «Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства.

Футбол ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Экономика Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Наука Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.

Футбол Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.

Гаджеты В РФ снизились цены на старые модели iPhone На старые модели устройств Apple снизила официальные цены. Как пишет издание «Астера», теперь iPhone 8 предлагают за 39 990 рублей.

Политика Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.

Авто Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер Новинкой становится субкомпактный кроссовер, который по некоторым данным получит название S-Presso.

Энергетика Минфин: к 2033 году льготы нефтяникам вырастут до 2,3 трлн рублей За последние четыре года объем льгот увеличился с 460 млрд до 1 трлн руб. Инвестиции пяти крупнейших нефтяных компаний выросли только на 11% — до 2 трлн руб. Нефтяники тратят средства не на новые проекты, а на выкуп акций, дивиденды и погашение кредитов, считает господин Сазанов.

Политика Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".