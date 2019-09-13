Футбол
RT на русскомСёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» опубликовал видеообращение к мальчику из Сосновоборска по имени Прохор, у которого ранее возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.Чемпионат07:12
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