Рулевой московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал предстоящую гостевую встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". Игра состоится 22-го октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Сёмин поделился мыслями о матче против «Ювентуса»

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