РПЛ

Нева СпортНева СпортСёмин подтвердил, что Джорджевичу необходима операция

Локомотив — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что нападающий команды Лука Джорджевич будет прооперирован.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
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