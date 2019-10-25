РПЛ
Нева СпортСёмин подтвердил, что Джорджевичу необходима операция
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что нападающий команды Лука Джорджевич будет прооперирован.
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Юрий Семин: «Тедеско и „Спартак“? Будем делать акцент на своих действиях»
Спорт-Экспрессвчера в 07:09
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Происшествия
Солдат застрелил 8 человек в Забайкалье
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Бутина заявила, что очень ждет возвращения в Россию
Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила, что очень ждет возвращения в Россию.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Армия и оружие
Индийская армия отказалась от российских снарядов в пользу американских
Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом.
Общество
Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Общество
На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек
Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Политика
Киселев возглавил Союз виноделов России
Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Происшествия
В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки
В Белоруссии Брестский областной суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего восьмимесячную девочку.
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Авто
Jaguar представил свой виртуальный суперкар Vision Gran Turismo
При создании суперкара для игры, разработчики учитывали все современные тенденции, поэтому в дальнейшем некоторые решения, используемые в виртуальной машине, можно будет увидеть и в серийных автомобилях Jaguar.
Происшествия
В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой
Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Общество
Бросивший бутылку в Макгрегора высказался о причинах своего поступка
Бросивший бутылку в Макгрегора блогер высказался о причинах своего поступка. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Авто
УАЗ представил патрульный «Патриот»
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ульяновский автозавод представил патрульный УАЗ «Патриот».