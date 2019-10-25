Футбол

Нева СпортНева СпортСёмин подтвердил, что Джорджевичу необходима операция

Локомотив — Спартак
27 октября
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что нападающий команды Лука Джорджевич будет прооперирован.
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