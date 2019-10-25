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Политика На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО По словам Загороднюка, НАТО и Украина сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как Североатлантический альянс ввел новый подход "одна страна — один план".

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