Футбол
Нева СпортСёмин подтвердил, что Джорджевичу необходима операция
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что нападающий команды Лука Джорджевич будет прооперирован.
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Политика
На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО
По словам Загороднюка, НАТО и Украина сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как Североатлантический альянс ввел новый подход "одна страна — один план".
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Экономика
Орешкин оценил снижение ключевой ставки
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки российским регулятором.
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Армия и оружие
Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить РФ и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию, ведя масштабную информационную кампанию по расколу отношений двух стран.
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Футбол
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
По словам Закировой, Максим не только тщательно отслеживал график ее концертов, но и диктовал, каким должен быть имидж.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Политика
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.