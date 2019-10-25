Футбол
Нева СпортСёмин подтвердил, что Джорджевичу необходима операция
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что нападающий команды Лука Джорджевич будет прооперирован.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online 08:40
Хоккей
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии
Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.
ТАСС Спорт 13:00
Общество
Уральские жители жалуются на проблемы со связью «Мотив»
ИА "Ореанда-Новости" Сотовая связь под названием «Мотив», действующая на территории Уральского региона, перестала сегодня работать.
Ореанда-Новости 12:34
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
РИА Новости 12:50
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru 23 октября в 23:33
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Inc-news.ru 04:48
Общество
Forbes опубликовал список богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России, который возглавила, как и в прошлом году Елена Батурина.
МонаВиста вчера в 07:49
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Ведомости 10:24
Здоровье
Добровольцы Приангарья могут стать участниками Международного форума
Ключевым событием церемонии закрытия форума станет вручение премии победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019».
АиФ Иркутск вчера в 22:39
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба конфедерации футбола Бразилии.
Sport24.ru 13:11
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров
Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
WMJ.ru 11:18
Общество
Госдума сократила рабочий день для жительниц сёл
Госдума приняла закон о сокращённом рабочем дне для жительниц сёл. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40.
News.ru вчера в 10:27
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Гаджеты
IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T
Srnsk вчера в 11:16
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
РБК 12:08
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19