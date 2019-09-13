Главный тренер Локомотива Юрий Семин записал видеообращение к мальчику Прохору из Сосновоборска, которого хотели выгнать из школы за прическу в стиле нападающего Гэлакси Златана Ибрагимовича.

Спорт день за днем

Политика Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Армия и оружие Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД страны в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте (главе) района Прага-6, инициировавшем перенос находящегося на территории района памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Шоу-бизнес Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Происшествия Пьяный советник губернатора посадил сына за руль В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.

Политика В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

Политика Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit Французские производители шампанского нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).

Политика В России отмена восьмичасового рабочего дня признана невозможной Как передает «Интерфакс» обсуждение этого вопроса началось после распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о принятии мер по прекращению действия нормативных актов времен СССР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.

Происшествия Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Спорт В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Автоспорт Формулу-1 ждёт революция формата квалификаций Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто в интервью Formula Passion сообщил важную новость касаемо формата квалификаций гоночного уик-энда.

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Экономика Набиуллина предложила повысить «отсечку» по цене нефти для ФНБ Глава Банка России предложила повысить цену отсечения в бюджетном правиле, чтобы ограничить возможные траты из Фонда национального благосостояния, а значит, и их влияние на рубль и инфляцию.

Происшествия Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Авто Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.