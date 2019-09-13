Футбол
Советский спортСемин поддержал мальчика с прической Ибрагимовича
Главный тренер Локомотива Юрий Семин записал видеообращение к мальчику Прохору из Сосновоборска, которого хотели выгнать из школы за прическу в стиле нападающего Гэлакси Златана Ибрагимовича.
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Юрий Семин поддержал школьника с прической Златана: Прости взрослых людей, они не правы
Спорт день за днем07:46
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.
ТАСС 09:08
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Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Армия и оружие
Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России
Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».
Военное обозрение 08:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга
Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 06:39
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД страны в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте (главе) района Прага-6, инициировавшем перенос находящегося на территории района памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:37
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Политика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители шампанского нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК вчера в 19:00
Политика
В России отмена восьмичасового рабочего дня признана невозможной
Как передает «Интерфакс» обсуждение этого вопроса началось после распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о принятии мер по прекращению действия нормативных актов времен СССР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины».
Smolnarod.ru 03:25
Происшествия
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.
Сибкрай.ru 01:42
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Спорт
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
RT на русском 08:17
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Автоспорт
Формулу-1 ждёт революция формата квалификаций
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто в интервью Formula Passion сообщил важную новость касаемо формата квалификаций гоночного уик-энда.
LiveResult.Ru 08:47
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика
Набиуллина предложила повысить «отсечку» по цене нефти для ФНБ
Глава Банка России предложила повысить цену отсечения в бюджетном правиле, чтобы ограничить возможные траты из Фонда национального благосостояния, а значит, и их влияние на рубль и инфляцию.
Российская газета 07:38
Происшествия
Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком
Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.
Российская газета 05:06
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Авто
Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.
Motor 03:25
Политика
Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады выступил за отстранение сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12