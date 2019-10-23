Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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