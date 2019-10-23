Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что приобрели его подопечные в матче с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом»

Наука Мозг может «ремонтироваться» во время сна Микроглия помогает поддерживать здоровье и функционирование синапсов и сокращать связи между нервными клетками, когда они больше не нужны для работы мозга.

Гаджеты Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.

Культура «Айсблог» от главы Якутии на YouTube Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube.

Авто Топовая версия Land Rover Defender станет конкурентом для «Гелика» По сообщениям издания Autocar, самая дорогая и оснащенная версия Land Rover Defender будет иметь индекс 130.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Политика Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил США продолжить операцию Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова возобновить военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, если США не выполнят договоренности в рамках соглашения о прекращении огня.

Авто Hummer возродят в виде электромобиля Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.

Авто Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Космос Что скрывает «обратная» сторона Плутона? Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».

Политика Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.

Происшествия Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский» Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Общество Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».