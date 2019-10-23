Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что приобрели его подопечные в матче с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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