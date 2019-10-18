РПЛ

RT на русскомRT на русскомСёмин рассказал о характере травмы Джорджевича

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форварда Луки Джорджевича, которую тот получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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