РПЛ

RT на русскомRT на русскомСёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Гжегож Крыховяк был заменён в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1) Ранее сообщалось, как "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в РПЛ.
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