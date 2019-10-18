РПЛ

ЧемпионатЧемпионатСёмин рассказал о травме Джорджевича

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича. Нападающий покинул поле на 30-й минуте после неудачного падения. Футболист в итоге не смог самостоятельно уйти с поля, его увезли на электромобиле.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Семин: «У Джорджевича существенная травма, информация будет завтра»

Sport24.ru15:21

Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная

Советский спорт15:11

Юрий Семин: «У Джорджевича перелома нет, но травма существенная»

Спорт-Экспресс15:15

Сёмин рассказал о травме Джорджевича

Чемпионат15:52

У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок

Матч ТВ14:03

Юрий Семин: «У Джорджевича перелома нет, но травма существенная»

Sportbox.RU15:27

CМИ: Джорджевич порвал «кресты» в матче с «Ахматом»

Metaratings14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 12:36
Здоровье

Juul прекратит продажу ароматизированных вейпов в США

Крупнейший в США производитель электронных сигарет Juul Labs прекратит продажу электронных сигарет с фруктовыми вкусами на фоне давления со стороны регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения.
Интерфакс 11:59
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Российская газета 11:37
Происшествия

Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына

Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.
Lenta.ru 12:33
Политика

В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России

Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
Брянские новости 09:32
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Армия и оружие

Почему на Украине отказываются от советских воинских званий

В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов.
RT на русском 15:04
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09
Здоровье

Краснодарская клиника вошла в топ-20 крупнейших частных медцентров РФ

Краснодарская сеть клиник «Екатерининская» заняла 12-е место в рейтинге 20 крупнейших частных медицинских центров России, составленном Forbes.
РБК Краснодар вчера в 06:48
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Ленинском проспекте был пьян

Напомним, около пяти утра в Кировском районе Ford Focus на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта врезался в «ВАЗ».
Санкт-Петербургские ведомости 08:24
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс 13:06
Происшествия

Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне

Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Авто

Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.
ГЛАС.RU 14:15
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Общество

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Общество

Илон Маск оценил российское образование

РИА Новости 16:42
Политика

Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы

Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Киберспорт

Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO

CyberSport.ru вчера в 16:57
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное