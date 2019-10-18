Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича. Нападающий покинул поле на 30-й минуте после неудачного падения. Футболист в итоге не смог самостоятельно уйти с поля, его увезли на электромобиле.

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