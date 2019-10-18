РПЛ

ЧемпионатЧемпионатСёмин рассказал о травме Джорджевича

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича. Нападающий покинул поле на 30-й минуте после неудачного падения. Футболист в итоге не смог самостоятельно уйти с поля, его увезли на электромобиле.
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