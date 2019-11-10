РПЛ

Sport.ruSport.ruСёмин рассказал о травме Крыховяка

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с "Краснодаром", рассказал о травме хавбека Гжегожа Крыховяка. Польский игрок был заменён во время матча из-за повреждения. У него было подозрение на сотрясение.
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