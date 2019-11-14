Футбол
ЧемпионатСёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
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Заявление про финансовые трудности ФК «Ростов» назвали «блефом»
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону14:37
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Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
Политика
Путин оценил предложение встретиться с Зеленским в Казахстане
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера и украинского главы Владимира Зеленского.
Политика
Путин оценил возможность встречи с Трампом
Авто
Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором
Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Игры
Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare
Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Общество
«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»
В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
На Площади трех вокзалов в Москве горит склад
На Площади трех вокзалов в Москве горит склад. По данным МЧС, речь идет об одноэтажном здании.
Футбол
Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Происшествия
Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Технологии
СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы
Корпорация Apple рассматривает возможность объединить свои платные сервисы, включая Apple News+, Apple TV+ и Apple Music, в единую подписку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Шоу-бизнес
Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает
Пригожин заступился за свою супругу.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Музыка
Стали известны страны-участники Евровидения-2020
Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Армия и оружие
Вопреки санкциям: Иран установил новую РЛС на американский «Фантом»
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по сравнению со старой, эта РЛС имеет улучшенные характеристики по обнаружению различных целей и создана на современной цифровой элементной базе.
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности
25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.