Футбол

ЧемпионатЧемпионатСёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
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Семин рассказал о трансферных планах «Локомотива» на зиму

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Сёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

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Сёмин не верит, что у «Ростова» финансовые проблемы

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Сёмин заявил, что «Локомотиву» зимой нужно подписать нескольких футболистов

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Заявление про финансовые трудности ФК «Ростов» назвали «блефом»

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону14:37
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Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
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Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
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На Площади трех вокзалов в Москве горит склад

На Площади трех вокзалов в Москве горит склад. По данным МЧС, речь идет об одноэтажном здании.
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Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
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Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

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Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
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Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает

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Украина — Эстония 1:0

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Стали известны страны-участники Евровидения-2020

Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
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Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
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В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
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Вопреки санкциям: Иран установил новую РЛС на американский «Фантом»

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по сравнению со старой, эта РЛС имеет улучшенные характеристики по обнаружению различных целей и создана на современной цифровой элементной базе.
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Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе

Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
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Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности

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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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