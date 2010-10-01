Футбол
ЧемпионатСёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
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Происшествия
В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Хоккей
«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Трактор»
Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Единоборства
Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Единоборства
Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234
Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал свое поражение в бою с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Армия и оружие
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Общество
Авиакомпаниям предложили установить единые правила перевозки животных
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением установить единые для всех авиакомпаний правила перевозки домашних животных.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.