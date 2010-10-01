Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.

Сёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

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