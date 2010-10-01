Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.

Сёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Транспорт В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.

Политика Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.

Общество Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Футбол Роналду оформил хет-трик за сборную Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.

Политика WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.