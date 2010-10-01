Футбол
ЧемпионатСёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сёмин заявил, что «Локомотиву» зимой нужно подписать нескольких футболистов
RT на русскомвчера в 15:08
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:04, Вашингтон
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Футбол
Александр Дюков: Размер мотивации судей в российском футболе должен быть другим
Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация пересмотрит размер оплаты труда арбитров в российском футболе, основная часть денег будет зависеть от качества работы судей.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Общество
Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Политика
Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Шоу-бизнес
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж
Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Общество
Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД
Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Происшествия
Бойца ММА осудили за избиение прохожего в Новосибирске
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении участника смешанных боёв 21-летнего Марка Белых и 18-летней Екатерины Курлаевой.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Музыка
Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Гаджеты
Официально: Harmony OS выйдет для смартфонов Huawei
Вице-президент Huawei Винсент Панг (Vincent Pang) официально заявил, что через 6-9 месяцев Harmony OS появится на фирменных смартфонах.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.