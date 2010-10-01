Футбол

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
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Семин рассказал о трансферных планах «Локомотива» на зиму

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