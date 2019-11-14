Футбол
ЧемпионатСёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Баскетбол
«Химки» обыграли «Милан» в Евролиге
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Общество
Путин предложил увеличить финансирование банка БРИКС
«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС», — сказал Путин.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами
Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
Происшествия
Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи
Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
Армия и оружие
США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата рассказал РИА «Новости», что, по его мнению, столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно.
Политика
Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
Происшествия
Поиски шестилетней девочки продолжаются в Крыму
В Крыму в Раздольненском районе пропала шестилетняя девочка. Поиски продолжаются с 12 ноября.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
В Благовещенске студент расстрелял одногруппников
В Благовещенске студент Амурского строительного колледжа открыл стрельбу из дробовика по своим одногруппникам.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Армия и оружие