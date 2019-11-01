У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом 25 ноября заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин на предматчевой пресс-конференции.

Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»

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