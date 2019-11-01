Лига чемпионов
REGNUMСёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»
У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом 25 ноября заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин на предматчевой пресс-конференции.
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Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо
Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Общество
Умерла Людмила Вербицкая, президент СПбГУ
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Политика
В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии
Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири» 2 декабря
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телемост по вводу в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры России и Китая - Владимир Путин и Си Цзиньпин, запланирован на 2 декабря.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Происшествия
СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске
После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Армия и оружие
Израиль рассказал о соглашении с Россией бомбить Иран в Сирии
Израиль рассказал о разрешении России бомбить иранских военных в Сирии.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Здоровье
Курянам объяснили, что делать с ошибками в больничных листах
Цифровой «больничный лист» имеет равнозначную юридическую силу с привычным бумажным.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Здоровье
Почти 8 тысяч звонков принял call-центр «Стань мамой в Подмосковье»
За время работы Единого call-центра системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье» специалисты обработали более 8 тысяч звонков.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Происшествия
Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком
Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Армия и оружие