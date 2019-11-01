Лига чемпионов
REGNUMСёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»
У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом 25 ноября заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин на предматчевой пресс-конференции.
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Авто
Renault представила обновлённый флагманский минивэн Espace
Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.
Энергетика
Минэнерго Украины считает контракт с Газпромом абсолютным приоритетом
«Абсолютным приоритетом» назвал подписание до конца года контракта с Газпромом на транзит газа украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в беседе с журналистами 25 ноября.
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили совместный клип
25 ноября вышел клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой на песню «Мегаполисы».
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Известно количество заказчиков угловатого пикапа Tesla
Руководитель Tesla Илон Маск рассказал о количестве предварительных заказов на новый электрический пикап Cybertruck.
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Авто
Начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX
Официально стартовали продажи нового автомобиля от компании Mitsubishi. ASX новой модификации появился в автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Политика
Новым главой Российского экологического оператора станет Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты, экс-глава Минстроя РФ Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Авто
В Германии выбрали лучший бюджетный автомобиль 2019 года
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта
Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ России
"Адмиралтейские верфи" торжественно передали ВМФ России новейшую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3, получившую название "Петропавловск-Камчатский".
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.