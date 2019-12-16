Политика

REGNUMREGNUMСъёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

РБК14:29

Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Комсомольская правда14:07

Журналистам «Звезды» закрыли въезд на Украину на три года

ТК Звезда12:31

СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину

Известия13:01

Журналистам «Звезды» запретили въезд на Украину на три года

Взгляд.ру12:47

Власти Украины запретили журналистам «Звезды» въезд в страну на три года

ТАСС12:36

Журналистам «Звезды» запретили въезд на территорию Украины на три года

Life.ru13:44
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