Политика
REGNUMСъёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
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Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Космос
В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Немецкие эксперты опубликовали список кроссоверов, которые причиняют больше всего неудобств своим владельцам.
Гаджеты
Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows
Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Политика
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Экономика
Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых.
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Общество
Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Футбол
Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.