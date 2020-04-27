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Российская газетаСюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза
На видеохостинг YouTube неизвестные залили несколько роликов с геймплеем и катсценами игры The Last of Us Part II, которые содержат немало спойлеров к сюжетной кампании. Модераторы платформы быстро удалили видео, но то, что попадает в интернет, остается в нем навсегда.
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Глава американского авиастроительного концерна в понедельник обрисовал печальные перспективы мировой авиации в ходе выступления на годовом собрании акционеров.
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