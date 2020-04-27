На видеохостинг YouTube неизвестные залили несколько роликов с геймплеем и катсценами игры The Last of Us Part II, которые содержат немало спойлеров к сюжетной кампании. Модераторы платформы быстро удалили видео, но то, что попадает в интернет, остается в нем навсегда.

Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза

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