Игры

Российская газетаРоссийская газетаСюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза

На видеохостинг YouTube неизвестные залили несколько роликов с геймплеем и катсценами игры The Last of Us Part II, которые содержат немало спойлеров к сюжетной кампании. Модераторы платформы быстро удалили видео, но то, что попадает в интернет, остается в нем навсегда.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II

CyberSport.ru16:30

The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

News.ru12:24

Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

Вести.Ru13:48

Объявлены даты выхода The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima

Матч ТВ13:23

Объявлены новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Чемпионат12:44

Коронавирус уже не так страшен: Sony датировала The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima

3DNews14:52

Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза

Российская газета06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 16:53, Ашберн

Комментарии

Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
789
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
59
Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
73
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
683
Общество

Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн

Бел.Ру 07:14
371
Общество

Заммэра Москвы сообщила о серьезном росте госпитализаций с пневмонией

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что в столице число госпитализаций с пневмонией за прошедшую неделю возросло на 70%.
Газета.Ru 15:53
639
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy J2 Core 2020 получил 1 ГБ ОЗУ

Megaobzor.com 09:41
2
Общество

Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Газета.Ru 15:38
7
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,4K
Здоровье

В Великобритании выявили детский синдром коронавируса

Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока.
ToDay News Ufa 11:12
14
Политика

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
6
Общество

«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы

Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
226
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
7
Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
3K
Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
20
Гаджеты

WSJ: Apple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса

Американская корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.
Коммерсантъ 10:22
10
Экономика

Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Глава американского авиастроительного концерна в понедельник обрисовал печальные перспективы мировой авиации в ходе выступления на годовом собрании акционеров.
Интерфакс 14:35
1
Кино

Российская 10-летняя актриса получила роль в Голливуде

Культуромания 06:14
329
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
1,6K
Общество

В ряде регионов России вводят масочный режим

В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
7
Общество

В Италии объявили о смягчении карантинного режима

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время обращения к нации сообщил о смягчении карантинного режима в стране и запуске второй фазы борьбы с коронавирусом, пишет La Stampa.
Аргументы и Факты вчера в 15:53
89
Экономика

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
5
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
85
Армия и оружие

Обновленный крейсер «Москва» впечатлил аналитиков Sohu

«Москва» станет настоящим подарком к предстоящему Дню Победы, пишут китайские аналитики.
ПолитРоссия 09:00
1
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
199
Происшествия

Полицейские скрутили гулявшего у дома с собакой москвича

Вести.Ru 03:09
154
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
62
Футбол

Кравец зимой отказал «Барселоне»

В рамках Сегунды Кравец появлялся на поле 6 раз и отличился голевой передачей.
REGNUM 15:51
Общество

Росавиация анонсировала график вывозных рейсов до 5 мая

В апреле вывоз на пару дней прекращали, но с 6 числа рейсы снова были возобновлены.
Эхо Москвы 15:30
1
Экономика

У 40% россиян из-за пандемии сократились доходы

В марте число безработных в стране составило почти 3,5 млн, а доходы россиян за I квартал 2020 года снизились на 0,2%, сообщил Росстат.
Газета.Ru 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля 2020 года, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное