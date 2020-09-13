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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
Интерфакс07:13
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК07:07
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Смартфон Realme 7 Pro появился в продаже

Компания Realme дала старт индийским продажам смартфона Realme 7 Pro, который доступен в версиях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 230 евро и с 8/128 ГБ памяти по цене в 250 евро.
Megaobzor.com04:56
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