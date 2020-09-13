Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.