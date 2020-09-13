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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

News.ru08:09
ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00

В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБК07:37
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Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
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