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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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Невские Новости

Объем поставок американского сжиженного газа в Европу рухнул

Невские Новости09:42
SM News

Поставки газа из США в Европу потерпели крах

SM News08:17
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37
ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

News.ru08:09

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина

Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
N+111:01
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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«Спартак» потребовал от РФС разобрать работу судей в дерби с ЦСКА

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб выступил с просьбой к Российскому футбольному союзу (РФС) разобрать работу судейской бригады, которая обслуживала матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Газета.Ru11:04