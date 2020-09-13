ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Согласно сентябрьскому докладу организации, мировой спрос на нефть в текущем году упадет на 9,5 млн баррелей в сутки, а в следующем году суточный показатель вырастет еще на 6,6 млн баррелей.