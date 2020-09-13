Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб выступил с просьбой к Российскому футбольному союзу (РФС) разобрать работу судейской бригады, которая обслуживала матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.