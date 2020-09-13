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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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Невские Новости

Объем поставок американского сжиженного газа в Европу рухнул

Невские Новости09:42
SM News

Поставки газа из США в Европу потерпели крах

SM News08:17
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00
News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

News.ru08:09
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник02:58
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Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
РИА Новости10:00
2,6K

Видео танца Рудковской с Биланом высмеяли в Сети

В Сети предположили, что танцевальные ролики для социальных сетей, которые Рудковская и Плющенко в большом количестве записывали во время режима самоизоляции, не прокачали способности бизнесвумен изящно двигаться.
Московский Комсомолец06:10
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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The European (Германия): кто отравил Алексея Навального? (The European)

Россия отрицает какую-либо ответственность за «однозначно» (нем. zweifelsfrei) установленное лабораторией бундесвера отравление оппозиционного политика Алексея Навального с помощью боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок».
ИноСМИ12 сентября в 09:02
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19.
Ведомости09:55
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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