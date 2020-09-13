В Сети предположили, что танцевальные ролики для социальных сетей, которые Рудковская и Плющенко в большом количестве записывали во время режима самоизоляции, не прокачали способности бизнесвумен изящно двигаться.
МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Россия отрицает какую-либо ответственность за «однозначно» (нем. zweifelsfrei) установленное лабораторией бундесвера отравление оппозиционного политика Алексея Навального с помощью боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок».
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19.