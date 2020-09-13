Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект.
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Замедленный прирост выявленных зараженных коронавирусом можно расценивать как продолжение по пандемии, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.