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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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PortNews

В порту США впервые иностранный танкер забункерован СПГ

PortNews08:36
SM News

Поставки газа из США в Европу потерпели крах

SM News08:17
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37
ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

News.ru08:09

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект.
ТК Звезда04:12
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Минниханов победил на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.
РИА Новости07:32
289

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Врач назвал условие скорейшего прекращения пандемии

Замедленный прирост выявленных зараженных коронавирусом можно расценивать как продолжение по пандемии, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Sputnik Таджикистан08:20

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00