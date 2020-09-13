Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
Ученые из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского технологического университета в Соединенных Штатах обнаружили в атмосфере Венеры следы Фосфина, что может означать наличие жизни на планете.
Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, который обвиняется в расстреле своих коллег в метро на станции «Рязанский проспект», будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, сообщил адвокат подсудимого Александр Самухов.