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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Американские производители снизили поставки Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.В источнике
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SM News

Поставки газа из США в Европу потерпели крах

SM News08:17
Sputnik Литва

В Литву прибыла крупная партия СПГ из Норвегии

Sputnik Литва01:25
ПРАЙМ

Поставки американского газа в Европу рухнули

ПРАЙМ07:18
Lenta.ru

Поставки американского газа в Европу рухнули

Lenta.ru07:00
News.ru

Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

News.ru08:09
Коммерсантъ

Сжиженный газ отступил из Европы

Коммерсантъ18:37

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
РИА Новости08:24
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:46
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На Венере обнаружили возможные следы жизни

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского технологического университета в Соединенных Штатах обнаружили в атмосфере Венеры следы Фосфина, что может означать наличие жизни на планете.
Комсомольская правда06:17
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Дело полицейского, расстрелявшего коллег в метро, рассмотрят присяжные

Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, который обвиняется в расстреле своих коллег в метро на станции «Рязанский проспект», будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, сообщил адвокат подсудимого Александр Самухов.
Коммерсантъ07:45
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