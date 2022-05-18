Президент США Джо Байден пообещал выделить 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего рынка, однако особенности производства синтетических удобрений вряд ли принесут моментальную пользу, пишет издание.
По словам старшего экономиста Федерации американских фермеров Вероники Най, "химикаты и удобрения составляют наибольшую долю внутрихозяйственных расходов" — примерно 18% от общего бюджета средней фермы.
Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.