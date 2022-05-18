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TAC: дефицит удобрений из-за санкций против России грозит американским фермерам ущербом

Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти может привести к серьёзным проблемам у американских фермеров.
News.ru
Президент США Джо Байден пообещал выделить 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего рынка, однако особенности производства синтетических удобрений вряд ли принесут моментальную пользу, пишет издание.
Lenta.ru
По словам старшего экономиста Федерации американских фермеров Вероники Най, "химикаты и удобрения составляют наибольшую долю внутрихозяйственных расходов" — примерно 18% от общего бюджета средней фермы.
РИА Новости
Даже в случае возвращения уровня импорта удобрений из России на досанкционный уровень ничто не гарантирует, что дела у американских фермеров пойдут на лад, указывает автор.
РИА Новости

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