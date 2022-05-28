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TAC назвал призыв Зеленского как можно скорее принять Украину в Евросоюз невыполнимым

Требования президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу об ускоренной интеграции на практике невыполнимы, подобной процедуры попросту не существует.
Lenta.ru
Для Киева и без того создали "нестандартные условия", и слишком быстрое вступление Украины в ЕС вызывает опасения на Западе.
Газета.Ru
Авторы привели слова президента Франции Эммануэля Макрона, который дал понять, что Украине могут понадобиться десятилетия, чтобы соответствовать стандартам членов Евросоюза.
РИА Новости
Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
РИА Новости

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TAC назвал призыв Зеленского как можно скорее принять Украину в Евросоюз невыполнимым
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TAC назвал призыв Зеленского как можно скорее принять Украину в Евросоюз невыполнимым
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