Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТАСС: Черногория не выпускает российских туристов

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Дипломатический источник рассказал ТАСС, что вывоз застрявших в Черногории российских туристов задерживается из-за требований этой страны.
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