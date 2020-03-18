Политика
Аргументы и ФактыТАСС: Черногория не выпускает российских туристов
Дипломатический источник рассказал ТАСС, что вывоз застрявших в Черногории российских туристов задерживается из-за требований этой страны.
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Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Происшествия
Бывшего бойца MMA подозревают в ряде убийств
Бывшего бойца смешанного стиля (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в ряде убийств, сообщает AP.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Энергетика
Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти
Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Происшествия
СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа
Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.
Игры
В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
Общество
Австрийский курорт стал предполагаемым очагом коронавируса в Европе
Как сообщает немецкая пресса, европейские туристы могли заразиться коронавирусом во время пребывания на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Культура
Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»
Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Политика
В Махачкале предложили ликвидировать внутригородские районы
На совещании, прошедшем 17 марта под руководством председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, была озвучена идея неэффективности деления Махачкалы на внутригородские районы.
Футбол
Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.