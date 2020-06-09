Происшествия
Российская газетаМихаила Ефремова отпустили под подписку
Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. Это произошло, когда еще не было информации о судьбе пострадавшего в ДТП водителя.
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"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. "Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.ТАСС01:21
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Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
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REGNUM 05:15
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Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
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Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
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