Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМихаила Ефремова отпустили под подписку

Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. Это произошло, когда еще не было информации о судьбе пострадавшего в ДТП водителя.
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с чего всё началось

Ефремову может грозить до 12 лет колонии после ДТП с его участием

"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. "Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.
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