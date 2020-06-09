Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") после смерти пострадавшего.

с чего всё началось

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Господина Ефремова задержали после аварии в центре Москвы. После смерти пострадавшего в ДТП водителя фургона уголовное дело в отношении актера могут переквалифицировать.

ТАСС: Ефремова отпустили под подписку о невыезде

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