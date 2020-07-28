Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

с чего всё началось

С Китаем Евросоюз был готов открыть границы только на принципе взаимности, однако Пекин не ответил на предложение. В июле из списка удалили Сербию и Черногорию. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС».

ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

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