Политика
Фонтанка.РуТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа
С Китаем Евросоюз был готов открыть границы только на принципе взаимности, однако Пекин не ответил на предложение. В июле из списка удалили Сербию и Черногорию. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС».
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с чего всё началось
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.ТАСС03:00
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Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Авто
Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах
Фотошпионам впервые удалось "поймать" новый премиальный внедорожник Aurus Komendant в России.
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Путешествия
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ
После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в столице и области.
Радио Маяк 07:42
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
В лонг-лист вошли произведения таких авторов, как Дуглас Стюарт, Софи Уорд, Кайли Рид, Хилари Мантел, Мааза Менгисте, Габриэль Краузе и других.
Культуромания 03:55
Общество
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Кино
Подростки ищут любовь и дружбу в трейлере «Мы те, кто мы есть»
ИА InterMedia вчера в 16:08
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Политика
Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд
Портфель заказов российского оружия на экспорт составляет $51,1 млрд.
Известия 07:23
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
В Великобритании выйдет разгромная биография Маркл
В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
Подмосковье Сегодня вчера в 12:32
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Футбол
Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.
Интерфакс-Спорт 07:43
Футбол
«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку
Бомбардир.ру 07:00
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37