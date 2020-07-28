Политика

Фонтанка.РуФонтанка.РуТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

С Китаем Евросоюз был готов открыть границы только на принципе взаимности, однако Пекин не ответил на предложение. В июле из списка удалили Сербию и Черногорию. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС».
Читать в источнике
Комментировать259
с чего всё началось

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
ТАСС03:00

Подробнее о событии

ЕС не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Газета.Ru06:10

ТАСС: Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Коммерсантъ04:51

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

ТАСС03:00

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Известия03:25

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

Lenta.ru03:16

ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее время

Комсомольская правда03:09

Евросоюз с большой вероятностью не откроет свои границы для россиян как минимум до середины августа

Эхо Москвы07:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие

Российские ЗРПК «Панцирь-С» смогут самостоятельно уничтожать цели

ГЛАС.RU 00:58
1
Происшествия

Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске

Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.
РБК 06:40
Общество

Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Интерфакс 06:38
92
Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
260
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
125
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
РБК 05:06
80
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
332
Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
8
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
84
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
16
Авто

Коронавирус увеличил онлайн-продажи автомобилей в России

Дмитрий Андреев — директор онлайн-агрегатора «Autospot.ru», отметил, что до 2025 года прогнозировался подъем продаж авто в формате онлайн.
ГЛАС.RU 04:38
6
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
387
Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
115
Футбол

Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса

Газета.Ru 04:58
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
65
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
254
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
44
Шоу-бизнес

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
15
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
848
Экономика

В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Политика

В «Ростехе» рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом

По линии военно-технического сотрудничества "Ростеха" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
РИА Новости 07:12
Космос

В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты

На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 26 июля в 12:33
3
Футбол

Главный тренер «Зенита» описал стиль команды

Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
3,3K
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
369
Хоккей

24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли

24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.
Газета.Ru вчера в 20:20
Баскетбол

Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»

Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru 06:45
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Путешествия

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Турцию с десятого августа

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика.
РИА Новости 07:11
11
Киберспорт

Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка

Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
Чемпионат 05:28
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное