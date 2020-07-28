Политика
Фонтанка.РуТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа
С Китаем Евросоюз был готов открыть границы только на принципе взаимности, однако Пекин не ответил на предложение. В июле из списка удалили Сербию и Черногорию. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС».
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с чего всё началось
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.ТАСС03:00
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Происшествия
Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске
Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.
РБК 06:40
Общество
Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Интерфакс 06:38
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении
Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
РБК 05:06
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Авто
Коронавирус увеличил онлайн-продажи автомобилей в России
Дмитрий Андреев — директор онлайн-агрегатора «Autospot.ru», отметил, что до 2025 года прогнозировался подъем продаж авто в формате онлайн.
ГЛАС.RU 04:38
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары
В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Политика
В «Ростехе» рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом
По линии военно-технического сотрудничества "Ростеха" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
РИА Новости 07:12
Космос
В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 26 июля в 12:33
Футбол
Главный тренер «Зенита» описал стиль команды
Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Хоккей
24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли
24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.
Газета.Ru вчера в 20:20
Баскетбол
Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»
Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru 06:45
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Путешествия
«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Турцию с десятого августа
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика.
РИА Новости 07:11
Киберспорт
Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка
Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
Чемпионат 05:28