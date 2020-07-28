Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

с чего всё началось

С Китаем Евросоюз был готов открыть границы только на принципе взаимности, однако Пекин не ответил на предложение. В июле из списка удалили Сербию и Черногорию. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС».

ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

Происшествия Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.

Политика Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны. 260

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 125

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 332

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 16

Авто Коронавирус увеличил онлайн-продажи автомобилей в России Дмитрий Андреев — директор онлайн-агрегатора «Autospot.ru», отметил, что до 2025 года прогнозировался подъем продаж авто в формате онлайн. 6

Происшествия Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск "Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве. 115

Происшествия Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля. 65

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 254

Шоу-бизнес Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов. 15

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 848

Экономика В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.

Политика В «Ростехе» рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом По линии военно-технического сотрудничества "Ростеха" основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Футбол Главный тренер «Зенита» описал стиль команды Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.

Политика Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры. 3,3K

Хоккей 24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли 24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.