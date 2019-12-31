Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти

На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
ТАСС10:09

Подробнее о событии

СМИ: Россия и Белоруссия нашли временное решение для поставок нефти на НПЗ

Коммерсантъ12:07

Эксперты: Москва и Минск смогут вскоре найти компромисс по поставкам нефти в республику

ТАСС11:24

Белоруссия, которая осталась без российской нефти, по некоторым данным хочет закупить её у независимых поставщиков

Эхо Москвы14:00

Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

Известия10:54

В правительстве нашли временный вариант для поставок нефти в Белоруссию

РБК10:40

Россия рассчитывает вскоре завершить переговоры с Белоруссией по нефти

Московский Комсомолец12:29

Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время

Российская газета10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Профиль 11:00
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Происшествия

В общежитии в Сызрани произошел пожар

ТАСС 15:21
Армия и оружие

Иранский генерал Сулеймани погиб при обстреле аэропорта Багдада

News.ru вчера в 20:45
Общество

Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией

Pravda.Ru 15:15
Кино

«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года

Супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.
Газета.Ru 31.12.19 в 09:12
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Авто

В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan

Модель Renault Logan второго поколения предлагается в кузове седан, но дизайнеры показали его в кузове лифтбек, по сути, совместив соплатформенные Renault Logan и отечественный лифтбек Lada Granta.
Letnews.ru 31.12.19 в 09:09
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Политика

Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США

Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.
Журналистская правда 11:30
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03:19
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Армия и оружие

НМ ДНР: украинские силовики пытаются обострить ситуацию в Донбассе

Попыткой обострить обстановку в Донбассе, вызвав ответный огонь, назвал действия вооруженных сил Украины официальный представитель Народной милиции ДНР.
Красная весна 11:15
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

BFM.ru 04:50
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Футбол

Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в возрасте 23 лет

Нападающий "Генгама" Натаэль Жулан погиб, сообщается на официальном сайте клуба второго дивизиона французского футбола.
РИА Новости 14:41
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
МР7.ру 06:38
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
РБК 14:12
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
32CARS.ru вчера в 12:18
Футбол

Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду

Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru 07:27
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Переговоры с Россией завершатся с ближайшее время. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.
Piter.tv 01 января в 04:13
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
DixiNews 02:13
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Общество

Нидерланды официально перестали быть Голландией

С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Ридус вчера в 01:24
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное