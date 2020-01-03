Энергетика
Аргументы и ФактыТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти
На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.ТАСС10:09
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Армия и оружие
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Армия и оружие
В ООН заявили о рисках военного вмешательства в Ливии
Любая поддержка со стороны иностранных государств, которая может быть оказана конфликтующим сторонам в Ливии, только усугубит внутренний конфликт в этой стране, заявили в офисе генсека ООН.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Здоровье
Почти половина курян сделали прививки от гриппа
По итогам прививочной кампании в области получили защиту от гриппа более 529 тысяч человек, что составило 49,1% от всего населения Курской области.
Армия и оружие
В Иране назначили нового командующего «Аль-Кудс»
Новым командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции станет Исмаил Каани, сообщает агентство Fars.
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Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.
Происшествия
Морская волна подтопила 15 домов в Хабаровском крае
В сообщении сказано, что в результате мощной нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края.
Общество
Усманов назвал возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Армия и оружие
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Политика
США призвали Иран выбрать «правильный путь» после убийства Сулеймани
США рассчитывают, что Иран после убийства генерала Касема Сулеймани выберет "правильный путь" переговоров, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Политика
Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.