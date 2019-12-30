Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти

На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
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с чего всё началось

Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
ТАСС10:09

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СМИ: Россия и Белоруссия нашли временное решение для поставок нефти на НПЗ

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Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

ТАСС10:09

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РБК10:40

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Российская газета10:23

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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