Армия и оружие

РидусРидусРоссия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Груз был доставлен морским транспортом. Стороны подписали акт приема-передачи в декабре в Китае.
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с чего всё началось

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.
ТАССвчера в 20:42

Подробнее о событии

ТАСС: Россия завершила поставку в Китай второго комплекта С-400 «Триумф»

Коммерсантъвчера в 20:38

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

REGNUMвчера в 21:22

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

ТАССвчера в 20:42

Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Известиявчера в 22:01

СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

RT на русскомвчера в 20:25

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»

Вести.Ruвчера в 20:10

Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»

РЕН ТВвчера в 20:02
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru 25 января в 08:27
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 01:28
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

Комедийный боевик американского производства «Плохие парни навсегда» стал лидером российского кинопроката.
Экономика сегодня 25 января в 10:05
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Кино

«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года

Сама же Ольга Любимова вспомнила, как присутствовала ровно два года назад на аналогичной церемонии вручения "Золотого орла" сразу после вступления в должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры РФ, поэтому очень сильно нервничала, а сейчас благодарна всем, кто её поддержал.
ИА InterMedia 25 января в 05:16
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность вчера в 05:49
Политика

Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Газета.Ru 00:18
Общество

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 10:37
Футбол

Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Евро-футбол.ру вчера в 06:58
Происшествия

В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка

В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:57
Футбол

«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» на выезде не сумел удержать победу над «Шрусбери» из 3-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Матч ТВ вчера в 13:56
Экономика

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Карелинформ 24 января в 14:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
РИА Новости вчера в 19:41
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус 25 января в 11:33
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru вчера в 11:13
Финансы

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
Экономика

В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru вчера в 20:35
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Здоровье

Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты

Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущеное молоко, следует из материалов Роскачества.
РИА Новости 00:13
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