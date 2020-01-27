Армия и оружие
РидусРоссия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай
Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Груз был доставлен морским транспортом. Стороны подписали акт приема-передачи в декабре в Китае.
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с чего всё началось
Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.ТАССвчера в 20:42
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
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Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года
Сама же Ольга Любимова вспомнила, как присутствовала ровно два года назад на аналогичной церемонии вручения "Золотого орла" сразу после вступления в должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры РФ, поэтому очень сильно нервничала, а сейчас благодарна всем, кто её поддержал.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
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Политика
Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
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Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.
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Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
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В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка
В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.
Футбол
«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» на выезде не сумел удержать победу над «Шрусбери» из 3-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Экономика
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года
Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
Культура
Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
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Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
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Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
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NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
Здоровье
Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты
Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущеное молоко, следует из материалов Роскачества.