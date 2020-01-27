Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.

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Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Груз был доставлен морским транспортом. Стороны подписали акт приема-передачи в декабре в Китае.

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