Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

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Следствие не закрывало, вопреки публикациям, уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

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Lenta.ru03:59

Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32
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