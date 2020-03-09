Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

с чего всё началось

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК. Ранее нефтяная компания Saudi Aramco снизила официальную цену продажи на апрель для всех сортов нефти по всем направлениям.

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