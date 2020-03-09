Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

с чего всё началось

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК. Ранее нефтяная компания Saudi Aramco снизила официальную цену продажи на апрель для всех сортов нефти по всем направлениям.

Экономика Трамп назвал причину падения нефтяных котировок Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Армия и оружие На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ «В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Экономика Автопроизводители поднимут цены на машины в России По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Политика Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17 Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.

Происшествия Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.