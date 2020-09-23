ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В источнике
С чего всё началось
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях
Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
ТАСС05:56
Подробнее о событии