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Ведомости
Ведомости

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Су-30 после обстрела Су-35 лишился половины крыла

РЕН ТВ08:47
РБК

Разбившийся под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

РБК07:40
Lenta.ru

Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35

Lenta.ru05:43
Вести.Ru

Источник: российский истребитель был сбит другим самолетом

Вести.Ru06:57
URA.Ru

Российский истребитель случайно сбили на учениях

URA.Ru06:55
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

ТАСС05:56
Коммерсантъ

СМИ: Су-30 в Тверской области могли случайно сбить на учениях

Коммерсантъ07:08

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вакцина Следите за развитием событий в трансляции: "Открытие осенней сессии Совфеда РФ: Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция" "Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал Путин.
REGNUM07:19
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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