ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
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Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В источнике
С чего всё началось
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях
Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
ТАСС05:56
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