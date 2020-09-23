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Ведомости
Ведомости

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Тверской области военные сами сбили истребитель, а в Датском проливе столкнулись с иностранным судном

Коммерсантъ09:34
РЕН ТВ

Су-30 после обстрела Су-35 лишился половины крыла

РЕН ТВ08:47
Lenta.ru

Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35

Lenta.ru05:43
URA.Ru

Российский истребитель случайно сбили на учениях

URA.Ru06:55
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

ТАСС05:56
РБК

Разбившийся под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

РБК07:40
Avia.pro

«Военный обозреватель»: российский Су-35С сбил из пушки собственный истребитель - экипаж выжил

Avia.pro20:01

По факту избитого ребёнка в детсаду Воронежа возбудили уголовное дело

По факту избитого 6-летнего ребёнка в детсаду №66 возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним».
TV Губерния09:47

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному

Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел, заявила в ходе брифинга, что власти Германии до сих пор не предоставили какие-либо данные по инциденту с Алексеем Навальным.
RuNews24.ru09:54
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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