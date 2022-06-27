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ТАСС: Военные ВСУ ликвидируют иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке

Представители украинских вооруженных сил приняли решение начать ликвидацию иностранных наемников, оставшихся в Лисичанске и Северодонецке.
Российская газета
Военные ЛНР уже обнаружили тела нескольких погибших наемников.
Народные новости
26 июня стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США.
Lenta.ru
Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
Известия

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ТАСС: ВСУ приказали уничтожать иностранных наемников в Донбассе
URA.Ru18:59
В ЛНР сообщили о ликвидации украинскими военными наемников в Лисичанске и Северодонецке
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