Российская газетаТАСС: Военные ВСУ ликвидируют иностранных наемников в Лисичанске и СеверодонецкеПредставители украинских вооруженных сил приняли решение начать ликвидацию иностранных наемников, оставшихся в Лисичанске и Северодонецке.Российская газетаВоенные ЛНР уже обнаружили тела нескольких погибших наемников.Народные новости26 июня стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США.Lenta.ruВласти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаКурьер. Среда. БердскЭкономика сегодняАбзацГлавный региональныйПолитика СегодняYakutsk.ruNewInformТелеканал 360°The Moscow PostИА Красная ВеснаФАННародные новостиVesiskitim.ruУралинформбюроПодробнее о событииТАСС: ВСУ приказали уничтожать иностранных наемников в ДонбассеURA.Ru18:59В ЛНР сообщили о ликвидации украинскими военными наемников в Лисичанске и СеверодонецкеТАСС17:08Самое цитируемоеТАСС: ВСУ ликвидируют своих иностранных наемников в Лисичанске и СеверодонецкеLenta.ru19:53ВСУ обвинили в массовом убийстве иностранных наемников в Лисичанске и СеверодонецкеРЕН ТВ17:33ТАСС: ВСУ начали убивать наемников, чтобы те не выдали РФ важную информациюГазета.Ru18:45ВСУ начали ликвидировать своих иностранных наемников в Лисичанске и СеверодонецкеИзвестия18:38ТАСС: украинские военные уничтожают иностранных инструкторов в ЛисичанскеКомсомольская правда17:29Показать ещёОценить2,2KПоделиться