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ТАСС: бойцы и командование украинского батальона «Айдар» сдались в плен под Северодонецком

Бойцы и командный состав украинского батальона "Айдар" добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком.
Газета.Ru
Как рассказал собеседник агентства, вечером 18 июня в населенном пункте Метелкино, который примыкает к городу Северодонецк, была завершена зачистка.
Газета.Ru
Комендант Северодонецка Виктор Дубина сообщил, что силы Луганской народной республики ведут переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате, о возможной сдаче в плен.
Взгляд.ру
19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении ДНР и ЛНР.
Известия

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ТАСС: бойцы и командование украинской группировки «Айдар» сдались в плен под Северодонецком
Известия17:57
ТАСС: командование украинского нацбатальона «Айдар» сдалось в плен
Московский Комсомолец17:38
ТАСС: Под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона «Айдар»
Life.ru17:03
Боевики и командиры «Айдара» сдались в плен у Северодонецка
Взгляд.ру17:25
ТАСС: бойцы и командование украинского батальона «Айдар» сдались в плен под Северодонецком
Газета.Ru17:12
В ЛНР сообщили, что командование украинского нацбатальона «Айдар» сдалось в плен
ТАСС17:04
Командование украинского нацбатальона «Айдар»* сдалось в плен
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