Как сообщает издание "Телепрограмма.про", главные герои сериала "Сваты" Федор Добронравов и Татьяна Кравченко не хотят вступать в полемику со своей коллегой Анной Кошмал, которая периодически пытается вывести их на диалог об украинских событиях.
В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который судился с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).